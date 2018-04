De Facebook-Chef Mark Zuckerberg huet sech e Mëttwoch bei senger Ausso am Kader vum Dateskandal virum US-Kongress entschëllegt. Et géif een un enger Verbesserung schaffen. Dowéinst wier eng Bezuelversioun vum Netzwierk an Zukunft denkbar, esou de Mark Zuckerberg. Hei am Land si jo eng 2.700 Leit méiglecherweis vum Dateskandal betraff. Der Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun no misst Facebook an Zukunft méi Verantwortung huelen a méi transparent ginn.

D’Zil vu Facebook wier et, Vertraue vun de Bierger nees zréckzegewannen. Dowéinst wëll d’Entreprise an Zukunft en eegenen Audit maachen. An och déi europäesch Dateschutzorganisatioune wëllen Investigatioune maachen. Wann Facebook net konform wier, misst d’Entreprise seng Bestëmmungen änneren, esou d ‘Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun. Vum 25. Mee un trëtt jo déi nei EU-Dateschutzreform a Kraaft. An déi Reform gëllt weltwäit als Virreider, seet d’Tine Larsen, Presidentin vun der Dateschutzkommissioun. Alleguerten d'Acteure misste sech heirobber konzentréieren an zesummeschaffe, fir eng staark Dateschutzkultur an Europa ze schafen an och bäizebehalen. De Fall Facebook/Cambridge Analytica huet elo natierlech weltwäit eng enorm Opmierksamkeet kritt, sou dass de Bierger elo misst seng Konklusiounen zéien.





Dateschutz muss méi wichteg ginn, sou d'Tine Larsen



D’Dateschutzregulatioun, déi et den Ament an der EU gëtt, gouf an den 28 Memberlänner ënnerschiddlech ëmgesat. Dowéinst sinn d’Rechter vun de Bierger an den Entreprisen an de Länner anescht. Ma duerch déi nei Reform ginn eben dës Rechter an Zukunft gestäerkt. Ënnert anerem, mussen Entreprisen an Zukunft Inventairë vun hiren Donnéeë maachen. An och Dateschutzorganisatioune kréie méi Pouvoir, well hei déi eenzel Organisatiounen a ganz Europa wëlle méi enk zesummeschaffen. Et géif dann och en europäesche Kooperatiounsmechanismus geschafe ginn, deen et erlaabt, a ganz Europa mat enger eenzeger Stëmm ze schwätzen. Sou wier een op europäeschem Niveau besser opgestallt, fir géint grouss Entreprisen unzekommen.







Aktuell géifen europäesch Dateschutzorganisatiounen iwwerpréiwen, ob Verstéiss vu Facebook a "Cambridge Analytica" virleien. Wann dat de Fall wier, géif ee Sanktiounen huelen. Der Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun no wéilt een an Zukunft awer och verstäerkt sensibiliséieren. Et wéilt een awer de Leit net virschreiwen, hire Facebook-Profil ze läschen, esou d'Tine Larsen. Allerdéngs ass et wichteg, de Leit kloer ze maache, bewosst mat hiren Donnéeën ëmzegoen. Zu Lëtzebuerg géifen Organisatioune wéi "Security Made in Luxembourg" hei awer elo schonn eng gutt Aarbecht leeschten, och wann et nach vill ze maache gëtt.

Déi zoustänneg Kommissioun wäert jiddefalls an Zukunft Milliounen Appe mat sengen europäesch Homologen analyséieren. Wat de Facebook-Skandal betrëfft, huet sech bis ewell nach keen User bei der Lëtzebuerger Dateschutzkommissioun gemellt.