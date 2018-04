Tandem Together: Jonker pedaléieren a rudderen zesummen (11.04.2018) Et ass e Projet, fir dat Leit aus verschiddenste Kulture sech besser kenne léieren.

Et ass awer net nëmmen e sportlechen Defi, mä och e mënschlechen. De Projet "Tandem Together" organiséiert vum SNJ zesummen mam Hariko an "I am not a refugee", bréngt Jonker mat ënnerschiddlechen kulturellen Hannergrënn zesummen, fir sech besser kënnen ze léieren.





Nodeems et en Dënschdeg aus dem Mariendall op Ierpeldeng goung, ass et op der zweeter Etapp iwwer Dikrech op Déiljen gaangen. Grouss Erfarung um Vëlo hunn déi Jonk net, um Tandem scho guer net. De Max Wagner, Chef de Projet vum SNJ betount, datt et am Ufank dofir och méi schwiereg war. Grad well deen, deen hanne sëtzt, deem vir muss vertrauen, well just Vir kann ee lenken a bremsen.



Et gëllt also een deem aneren ze vertrauen an awer och haaptsächlech ze kommunizéieren, wéi och d'Christine Stephanie betount, dat dëst zesumme mat sengem Tandem-Partner gutt geréiert krut. Och den Therno Oury ass ganz frou mat dobäi ze sinn, och wann hien erliichtert war, wéi hie vum Vëlo konnt klammen.





Zu Déiljen ukomm, ass sech kuerz gestäerkt ginn, ier et dann weider gaangen ass Richtung a Iechternach. Dunn awer net um Tandem, mä um Kayak.Begleet gëtt de Peloton iwwregens vun engem Mediegrupp, och Jonker vun ënnerschiddleche Kulturen a Länner, déi dat Ganzt dokumentéieren an spéider e klenge Film doraus maachen. En Donneschdeg ass dann déi lescht Etapp, vun Iechternach a Richtung Stad. Begleet ginn déi Jonk dann vum Jean Asselborn am Andy Schleck.