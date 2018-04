30 Joer Bio-Lëtzebuerg (12.04.2018) Interview mam Schwäizer Agrarfuerscher Dr. Hans Rudolf Herren.





Fir eng nohalteg Landwirtschaft ze garantéieren, muss een an Zukunft op méi gesonde Buedem setzen, dat géif d'Planze stäerken a se besser géint Insekten a Krankheete protegéieren. Beim Buedem unzefänken, wier deen éischte Schrëtt no vir, seet den Dr. Hans Rudolf Herren, Agrarfuerscher a Grënner vun der Stëftung BioVision. Am Kader vum 30. Gebuertsdag vu Bio-Lëtzebuerg, huet de Schwäizer Landwirtschaftsexpert e Mëttwoch den Owend eng Ried zu Rued/Syr gehalen. Fir den Dr. Hans Rudolf Herren muss d'Landwirtschaftspolitik weltwäit nei orientéiert ginn.

An zwar misst ee vun der intensiver industrieller Landwirtschaft ewech kommen. Dem Hans Rudolf Herren no, wier dat zwar eng Landwirtschaft, déi immens produktiv wier, ma an Zukunft misst een a Richtung Agrar-Ökologie a Biolandwirtschaft steieren, dat well ee mat dëse Methode genuch produzéiere kann an ee sech och méi gesond a villfälteg kann ernähren.



Jiddereen, also d'Baueren an d'Konsumenten, misste bei der neier Orientéierung vun der Biolandwirtschaft matmaachen, esou de Schwäizer Agrarfuerscher. Dofir misst awer mol eppes op politeschem Niveau geschéien, datt d’Biolandwirtschaft méi duerch d’Gesetzer gefördert gëtt. D'Liewensmëttel, déi vill Pestiziden an Herbiziden hunn, missten dem Dr. Hans Rudolf Herren méi deier ginn. Déi extern Käschte vun dëse Liewensmëttel wären nämlech extrem héich fir de Staat.

Et wéilt een, datt méi Baueren an Zukunft op Biolandwirtschaft ëmstellen. Dofir missten se awer och déi néideg Formatiounen an Ënnerstëtzung kréien. Ma och d’Konsumente misste besser iwwert d'Bioproduiten informéiert ginn. Ënnert anerem, well se sech mat konventionelle Produite géife vergëften. D'Kanner géinge vergëft ginn an déi nächst Generatioun hätt enorm Gesondheets- an Ëmweltkäschten, betount de Lauréat vum alternativen Nobelpräis a Welternährungspräis.



Fuerscher hätte Methoden entwéckelt, datt een och ouni Pestiziden an Herbiziden Buedem bewirtschafte kann. An dat géifen haut scho vill Biobauere beweisen, esou nach de Schwäizer Landwirtschaftsexpert.