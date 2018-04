X





Bei dëser Übung geet et drëms, d'Patienten, déi an d'Spidol ageliwwert ginn, no hire Verletzungen ze klasséieren a se weider ze behandelen. D'Erausfuerderung ass déi grouss Zuel u Patienten, déi zur nämmlechter Zäit ageliwwert ginn an déi zum Deel liewesgeféierlech Verletzungen hunn.

CHEM Katastrophen-Übung / Reportage Ben Frin



Et ass moies kuerz virun 10 Auer, de Generaldirekter vum Escher CHEM Dr. Hansjörg Reimer gëtt vum 112 alertéiert, et gouf e fiktiivt Busaccident. Eng 20 Leit wiere blesséiert ginn, dowéinst gëtt dann och de POI declenchéiert.

De POI, ass de Plan d'Organisation Interne. En assuréiert den Accueil an d'Behandlung vu villen Affer zu gläicher Zäit. An engem grousse Raum gi Brëtschen opgestallt, medezinescht Material opgeriicht, e Krisekoordinatiounsraum besat. Bis den éischte Blesséierte mat der Ambulanz ageliwwert gëtt muss alles prett sinn, d'Noutfall-Ekippe bereet stoen. Da geet et séier: Eng Victime no der anerer kënnt un, zum Deel mat simuléierte liewesgeféierleche Blessuren.

Fir d'éischt gëllt et si ze triéieren, responsabel dofir ass d'Dr. Maryse Storck. Si muss kucken, wéi urgent d'Blessure sinn, op et en U1-, U2- oder U3-Fall ass. U Fall vun där Klasséierung gëtt gekuckt, ob de Patient direkt an de Schockraum muss oder an den OP oder ob hien direkt nach am grousse Raum kann traitéiert ginn.

Et entsteet eng gewëssen Hektik, Duerchernee kéint ee mengen, mä dat täuscht. Et ass e System hannendrun, jiddweree weess genau, wat en ze maachen huet. Déi eng Patiente ginn direkt nom Triage nach op der Plaz behandelt, anerer ginn direkt an de Schockraum oder an den OP bruecht.



Besonnescht wichteg ass d'Kommunikatioun, seet de Nico Rinaldis, Responsable vun der Urgence. Bei all de Leit, déi hei zesumme kommen, muss d'Kommunikatioun funktionéieren. Soss kënnt et zu engem Duercherneen an dann entsteet de Risiko, datt e Patient zu Schuet ka kommen.

Net ëmmer ass alles kloer, net all Handgrëff sëtzt, dat ass virun allem an der Übung alles anescht wéi schlëmm. Dat Ganzt muss ebe geprouft ginn, fir esou Feeler ze verbesseren. Et kann een theoretesch Pläng opstellen, seet den Nico Rinaldis, mä d'Praxis ass awer dacks eng ganz Aner. Dofir brauch een esou Übungen, fir ze gesinn, wéi déi theoretesch Pläng an d'Praxis kënnen ëmgesat ginn.

E bëssen am Hannergrond läit de Kriseraum, vun hei aus gëtt tëscht mat Equippen, de Statiounen, den anere Spideeler an dem 112 den Oflaf vum Asazkoordinéiert. Vun den 10 Operatiounssäll déi d'Escher Spidol huet muss de gréissten Deel fräigemaach ginn, den normale Spidolsbetrib gëtt dofir erofgefuer.

Um Enn vun der Übung sinn déi Bedeelegt méi wéi zefridden, seet den Dr. Reimer. Alles konnt séier opgeriicht ginn a vill Benevoler vu Pompjeeën an Ambulanzen waren disponibel.

Wéi gesot, war alles nëmmen eng Übung. Gutt ass awer ze wëssen, dass d'Spideeler fir all Eventualitéit preparéiert sinn.