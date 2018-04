© Pol Arle / RTL Télé Lëtzebuerg

Konsumenteschutz wëll Verbesserungen/Reportage Nico Graf



Si wëllen, dass den Diesel-Skandal och hei am Land Konsequenze kritt fir VW, si wëllen, datt Parkhaiser vun de Spideeler méi bëlleg solle ginn a si wëllen, datt d'Banken hir onsozial Käschtepraktike änneren.

Also alles Sujeten, déi si zanter e puer Méint op der Lee hunn an net ëmmer ass vill geschitt. Iwwer d'Käschte vu Bankoperatiounen, iwwer d'Fermeture vu Filialen, iwwer den Zwang online seng Geschäfter ze maachen, ob een dat kann oder net, hat de Konsumenteschutz sech schonn opgereegt, seet den Nico Hoffmann. Et gouf Opmierksamkeet, och an der Chamber an awer musse si grondsätzlech einfach feststellen, dass sech näischt un der onsozialer Fraise-Politik vun de Banke geännert huet. Dat eenzegt, wat ee kéint soen, ass, dass si sech bei den Augmentatiounen e bëssen zeréckgehalen hunn, dat mat der ULC am Réck.



An d'ULC wëll weider maachen mat hire Protester. Si wëllen net "lacker" (sic) loossen, hir Mobilisatiouns-Aktioun géing weidergoen.



Ëmmerhi géife Post a Spuerkeess jo dem Staat gehéieren an do misst dach eppes fir de Client ze maache sinn.

An zwar och géint déi horrend Präisser an de Parkhaiser vu Spideeler. D'Tariffer wieren nach ëmmer net reduzéiert, also géife si weiderkämpfen. An e ganz laange Kampf gëtt et och wuel am Dossier VW-Diesel-Skandal. De Guy Goedert sot, d'ULC géif 4 Privatleit juristesch hëllefen, Assignatiounen, dat heescht Privatkloen, um Zivil ze maachen. D'ULC ënnersträicht, dass et déi 4 Privatleit wieren, déi an hirem eegenen Numm géingen usichen, ma déi géifen awer begleet an ënnerstëtzt gi vun ULC. Ugesicht gi Concessionairen, awer och den Importateur general.



Et geet jo drëms, wat fir d'Leit als Schuedenersatz méiglech ass. Réckewand gouf et do jo an de leschten Deeg vu Bréissel, wou eng Legislatioun iwwer Sammelkloe virbereet gëtt. Déi awer dauere kann. An och hei am Land misst onbedéngt en entspriechend Gesetz op de Wee bruecht ginn.