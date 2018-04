VIDEO: Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Motorradfahrer vu PoliceLux

Wéi gesäit et mat Iech aus? Wësst Dir wat en Motorrad oder en Helm alles muss hunn? D'Policebeamten kruten virun der Kontroll en klengen Briefing iwwert gesetzlech Bestëmmungen. Sidd och informéiert: https://t.co/N5TWUHiuNG pic.twitter.com/dl09XEY7RE — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 13, 2018

Do sinn da kleng Amenden dobäi, wéi vu 24 Euro, well d'Leit hir Pabeieren net dobäi hunn, oder vun 49 Euro, well d'Gefier ze vill Kaméidi mécht. Dann awer och vu 74 Euro, well d'Luuchten um Gefier vir oder hannen net richteg funktionéieren oder esouguer vun 145 Euro an zwee Punkten, wann d'Pneuen net konform oder an der Rei sinn.