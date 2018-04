De ganze Chantier fänkt ronderëm de Square New York e Samschdeg um 6 Auer un. Fir d'Rue de Rollingergrund an d'Arelerstrooss wier et um 14 Auer an de Passage op der Areler Strooss op d'Stäreplaz, op der Héicht vun der Rue Nicolas Simmer, ass vun 18 Auer u méi komplizéiert. D'Aarbechten op allen Tronçone sollten e Méindeg de Moien um 4 Auer fäerdeg sinn. All d'Detailer an och d'Pläng vun den Navetten an de Bussen, fannt dir am Communiqué vun der VDL.