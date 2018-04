De Süde vum Land weist och an der postindustrieller Zäit, wéi Lëtzebuerg duerch den Ofbau vu Minettssteng tëscht 1860 an 1981 zu sengem Räichtum komm ass

Unesco-Titel fir Minette? Postindustriellen Zäitalter (13.04.2018) De Süde vum Land weist och an der postindustrieller Zäit, wéi Lëtzebuerg duerch den Ofbau vu Minettssteng tëscht 1860 an 1981 zu sengem Räichtum komm ass

669 Biosphärenreservater vun der Unesco gëtt et an 120 Länner. Nach keent zu Lëtzebuerg, dat soll sech änneren. D‘Lëtzebuerger Unesco-Kommissioun setzt sech an, fir dat d‘Regioun vum Minette den Titel kritt, dat am Sënn vun enger nohalteger Entwécklung.



De Minette wier besonnesch interessant, well een hei de mënschlechen Afloss op d‘Natur gesäit a wéi d‘Naturplazen zréckeruewert.

Am Kader vun der Kulturhaaptstad 2020 géif ee gär zesumme Beispiller ginn, wéi al Industrie-Gebaier ze rekonvertéieren. Konkret Piste géif et scho ginn.