Aarbechtszäit-Spuerkonten („compte épargne-temps“)

Mat de sougenannten Aarbechtszäit-Spuerkonten („compte épargne-temps“) kënne geschafften Iwwerstonne laangfristeg ugespuert ginn. Am ëffentlechen Déngscht ass dat Ganzt jo an der Maach. De konkrete Gesetzprojet fir de Privatsecteur léisst awer op sech waarden.

Den onofhängege Gewerkschaftsbond OGBL seet, et wier nach Zäit, mä wann net geschwënn eppes geschitt, dann hätt och dës Regierung an deem Dossier keng konkret Resultater opweises.

De „compte épargne-temps“/Reportage vum Pit Everling



Dobäi wieren d'Sozialpartner sech scho viru Joren eens ginn, seet den OGBL-President André Roeltgen a verweist op en Avis vum Wirtschafts- a Sozialrot vun 2004. Deemools war een sech eens, wéi esou e Gesetz ausgesinn ze hätt. Op Basis vun deem Avis fuerdert den OGBL, dass elo esou séier wéi méiglech e Gesetzprojet ausgeschafft gëtt, sou wéi dat och schonn an der Fonction Public gemaach gouf. Et wier nach Zäit, ma se géif awer elo ufänke knapp ze ginn, sou de President vum OGBL.

D'Haaptprinzipie missten agehale ginn: Een dovunner ass deen, datt ugespuerten Zäit och ugespuerten Zäit bleift an datt Ofsécherunge kommen, zum Beispill am Fall vun enger Faillite. Do wëll den OGBL gären, dass Garantien an d'Gesetz erakommen, Garantien, déi natierlech och vu Säite vum Patronat erwaart géife ginn.

Et läit wuel eng Zort Entworf fir d'Zäitspuerkonten am Privatsecteur um Dësch, dat ass dem OGBL net konkret genuch. Dësen Entworf wieren nämlech just Iwwerleeunge vum zoustännege Minister, awer kee fäerdege Gesetzprojet. Dës Regierung kéint nach e Projet maachen a si soll dat och, esou d'Fuerderung vum onofhängege Gewerkschaftsbond.



Revendikatiounen bei de Sozialwahlen

Eng aner Revendicatioun vum OGBL ass déi, datt bei de Sozialwahlen 3 Memberen an d'Chambre des Salariés sollte cooptéiert- an domat net gewielt misste ginn.

Revendikatiounen beim Thema Sozialwahlen



Eng Fuerderung déi fir den OGBL net verwerflech ass a mat där een och net eleng géing do stoen. An der Chambre des Métiers hätt nämlech d'Fédération des Artisans genee dat Recht dëst ze maachen. An dat fuerderen am Salariat souwuel OGBL, wéi och d'Gewerkschaft LCGB. Och de politesche Wëlle wier do gewiescht, allerdéngs goufen et Oppositions formelles vum Staatsrot. Déi zoustänneg Kommissioun wollt dohier och kee weidere Vott ginn, sou dass dat ganzt fir den OGBL ofgeschloss wier.

Plazeweis géing elo Polemik bedriwwe ginn a versicht ginn, e Käil tëschent den OGBL an den Aarbechtsminister ze dreiwen. Den André Roeltgen seet hie wéilt sech doropper net aloossen, respektiv provozéiere loossen an et géing och net ëm perséinlech Interesse vun him goe fir déi nächst Sozialwahlen.

Mam Aarbechtsminister hätt hien eng politesch Relatioun an et géif sachlech diskutéiert ginn.