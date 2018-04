Nei Zär: CO2-Emissioune reduzéieren (13.04.2018) Am Hierscht soll um Daach vum Institut de la Formation Sectoriel du Batiment zu Bettebuerg eng Zär hikommen, fir frëscht Geméis ze produzéieren.

Op enger Surface vu méi ewéi 500 Meter Carré soll d'Zär entstoen. Dat, fir d'Gebai besser z'isoléieren an déi verbrauchten Hëtzt un d'Planze weider ze ginn. Hëtzt déi ënnert anerem aus Ventilatiounen an Heizunge kënnt. Ma och den CO2, deen am Gebai entsteet, soll un d'Planze weidergereecht ginn. E grousse Virdeel ass, datt eng Zär um Daach tëscht 25 a 50 Prozent manner Energie verbraucht, ewéi eng Zär um Buedem.

Um Gebai vu Neobuild gëtt et den Ament schonn ee Prototyp vun der zukünfteger Zär. Hei gi virun allem Tomaten, Äerdbieren a Kraider ugebaut. 10 Tonne Geméis sollen insgesamt an der zukünfteger Zär produzéiert ginn. Dat ouni Pestiziden a chemesch Stoffer. D'Produktivitéit vum Geméis soll an Zukunft mat där innovativer Technologie verbessert ginn.

Den Ament géif een awer Léisunge sichen, fir d'Diecher vun de Gebaier an déi landwirtschaftlech Produktioun op dësen Diecher nach méi ze valoriséieren. Mat Hëllef vum Projet Groof, deen eben och a Frankräich, der Belsch an an Däitschland realiséiert gëtt, ginn elo mol an enger éischter Phase Donnéeë gesammelt.