Tram-Chantier: D'Nerve vun de Leit ginn elle strapazéiert (13.04.2018) Virum Summer soll den Tram bis op d'Stäreplaz fueren. Dowéinst lafen ablécklech d'Aarbechte ronderëm dës Plaz op Héichtouren.

D'Nerve vun den Awunner ronderëm d'Areler Strooss an der Stäreplaz goufen elle strapazéiert.De Jo Wagener vum Kollektiv vun de Residenten: Si hu Mëtt Januar ugefaangen, de Mot d'orde vum Här Bausch ass, de Chantier muss Mëtt Juni fäerdeg sinn, wahrscheinlech mam Arrêt vum Tram op der Place de l'Etoile. Dat ass de Mot d'ordre vum Här Bausch, och wann d'Leit alleguer hei ronderëm 4 Woche laang an der Nuecht net kënne schlofen.D'Juliette Geib, betraffen Awunnerin: De Kaméidi vu moies bis owes, et gëtt ee mëll. Meng Nopere sinn de Moment eng Woch fort, ech versichen, déi nächst Woch fortzegoen. Ech mengen, wann ee sech et nach leeschte kann, da kann ee frou sinn.Laut dem Kollektiv wären et vu Mëtt Januar u vill Nuetschantiere gewiescht. Reprochéiert gëtt eng schlecht Kommunikatioun.De Roland Fox, den Direkter vun de Ponts et Chaussées: Et waren do Leit, déi reklamméiert hunn. Mir hunn an der Kommunikatioun eng Schëpp nogeluecht, mir hunn d'Leit méi genau informéiert a mir hunn awer och probéiert d'Nuetsaarbechte besser ze koordinéieren an op ee Minimum ze beschränken.Un der Bus-Gare, déi op der Stäreplaz entstoe wärt, stéiere sech och d'Awunner. Virun allem déi aus dem Rollengergronn. D'Leit hoffen op Gespréicher, fir d'Problemer aus dem Wee ze schafen.Vun e Sonndeg op e Méindeg gëtt nach eemol bis an d'Nuecht era geschafft. Dëst si Markéierungs-Aarbechten, déi kee Kaméidi maachen dierften.