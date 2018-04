Elo wou d'Wieder besser gëtt, ginn d'Leit nees méi virun d'Dier, esou och d'Motocyclisten. Am Verkéier heescht et dann nees opzepassen.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Lëtzebuerger Moto Unioun warnt / Reportage Danielle Goergen



Bei Motorrieder sinn d'Accidenter nämlech gäre vill méi Schro. Genee dofir mécht d'Lëtzebuerger Moto Unioun och dëst Joer nees op d'Gefore fir d'Motocyclisten opmierksam. En Helm, dee konform ass, ass Pflicht. Dëse soll am beschte Fall awer all 4 bis 5 Joer ersat ginn. Deementspriechend soll een och bei der Kleedung an dem Motorrad selwer oppassen, dat virun allem, wann een nom Wanter nees déi éischte Kéier mat senger Maschinn erausfiert, sou de Jean-Pierre Kauffmann, President vun der MUL.

Op engem Tour uechtert d'Land fiert een och alt duerch déi eng oder aner Bam-Allee. Schéi si se, bekanntlech awer och grad esou geféierlech, virun allem fir d'Motocyclisten. Hei kann et nämlech ëmmer mol fiicht sinn. Fir de Jean Pierre Kauffmann ass et awer net d'Léisung, fir do an och a Kéieren iwwerall eng Leitplank ze maachen. Wann awer eng gemaach gëtt, da wëllt ee bei der MUL eng duebel Leitplank, well déi aner kënne fir Motorradsfuerer ganz fatal Folgen hunn, sou de President vun der MUL.

Och e Stau kann eng potentiell Gefor fir d'Motocyclisten duerstellen. Wann et net méi viru geet, riskéiere si an der Summerhëtzt e Kollaps ze maachen, dofir notzen ëmmer méi Motocyclisten d'Pannespur. Autoen, déi fréizäiteg vun der Autobunn eroffueren, a Brécken, wou op eemol keng Pannespur méi do ass a wou si sech nees an de Stau mussen areien, kënne séier zu enger Gefor ginn. D'MUL proposéiert hei, datt d'Motocyclisten duerch d'Rettungsgaass solle fueren, dat mat engem Maximum vun 30-40 km/h an ouni anerer oder sech selwer a Gefor ze bréngen.

Et wier ee Partner am Verkéier, dofir ass et wichteg openeen opzepassen, sou de President vun der Lëtzebuerger Moto Unioun, an et géing een op eng flott a virun allem sécher Motorradsaison hoffen.



RTL-NEWS: Motorrad-Saison ass un: Police mécht verstäerkt Kontrolle mam Fokus op Motorrieder