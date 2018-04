Après DBRS et Standard and Poor’s, Fitch confirme le AAA du Luxembourg avec perspective stable (13.04.2018)

En date du 13 avril 2018 l’agence de notation Fitch a annoncé le maintien de la plus haute notation pour le Luxembourg, avec perspective stable.

L’agence relève que la notation du Luxembourg reflète un niveau élevé des revenus par habitant, des indicateurs de gouvernance solides, un potentiel de croissance économique élevé et des finances publiques saines. En particulier, Fitch note que le Luxembourg affiche la dette publique la moins élevée parmi les pays AAA, avec un niveau se situant autour de 23% du PIB. L’agence souligne en outre que le budget de l’Etat a enregistré un excédent à 1,3% du PIB sur la moyenne des cinq dernières années et que les réserves de la sécurité sociale ont atteint 34% du PIB en 2016. Fitch prévoit une accélération de la croissance à 3,3% en 2018, laquelle se stabiliserait autour de 3% à moyen terme. Un marché de l’emploi solide et les effets des allègements fiscaux de 2017, combinés à la vigueur de la reprise économique enregistrée au sein de la zone euro confortent ces prévisions. L’agence juge par ailleurs que les risques macroéconomiques dus à la dynamique du marché de l’immobilier avec des prix élevés et une augmentation des crédits restent limités. Une situation saine au niveau des ménages et du secteur bancaire ainsi que l’augmentation des crédits contractés à taux fixe, tout comme les mesures du gouvernement tendant à accroître l’offre sur le marché de l’immobilier expliquent cette appréciation. Au niveau des risques, Fitch cite le caractère ouvert de l’économie luxembourgeoise, ce qui l'expose notamment aux récentes tendances protectionnistes de certaines des grandes économies, ainsi que la volatilité du secteur financier.



Pierre Gramegna commente: « Je me réjouis qu’à quelques jours de la déclaration sur l’Etat de la nation par le Premier ministre à la Chambre des Députés, l’agence de notation Fitch rejoint DBRS et Standard & Poor’s pour confirmer le AAA du Luxembourg avec perspective stable. Dans son analyse, l’agence souligne la bonne santé de nos finances publiques et confirme ainsi le bien-fondé de la politique budgétaire menée par le gouvernement au cours des cinq dernières années. »