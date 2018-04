2 Policeween sinn e Samschdegmueren op der N7 tëscht Hengescht a Wäisswampech no enger Course-Poursuite aneneegerannt. 3 Poliziste gouf liicht blesséiert.

Déidlechen Accident no Course-Poursuite

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Hei koum ee Polizist ëm d’Liewen, wéi zwee Policeween während enger Course-Poursuite aneneegerannt sinn. Eng Polizistin, déi Bäifuererin war, gouf liewensgeféierlech blesséiert a gouf an der Klinik noutoperéiert. 3 weider Poliziste goufe liicht blesséiert a koumen an d'Klinik.Wéi et zum Accident koum, ass nach net genee gekläert.

D’Poliziste waren am Gaangen eng Kontroll zu Wäisswampech ze maachen, wéi een Automobilist sech duerch d’Bascht gemaach hat, an d’Beamten nogefuer sinn. Vum verdächtegen Auto feelt den Ament all Spur.

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

De Parquet an de Miess- an Erkennungsdéngscht sinn op der Plaz.D’Strooss ass gespaart.