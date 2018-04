X

Et war déi éischt grouss Botz-Aktioun déi Sea Shepherd am Kader vun der internationaler “Marine Debris Campaign” organiséiert hat. Elo, ee Joer méi spéit, si rëm ronn 30 Benevollen zesumme komm fir ronderëm déi 3 Weieren an am Bësch ze botzen.

An dës Kéier fält de Bilan bei wäitem méi positiv aus. 112 Kilo Offall sinn zum Schluss vum Clean Up zesumme komm. Par rapport zum leschte Joer ass dat eng Besserung. Dozou muss een awer och soen dass réischt virun engem Mount eng Botz-Equipe vun der Gemeng hei war. Déi 89 Poubellen déi um ganze Site verdeelt sinn, ginn och regelméisseg eidel gemaach.





2. Clean Up: 122 Kilo Dreck op der Kockelscheier (15.04.2018) 520 Kilo Dreck sinn am Mee 2017 um Site vun der Kockelscheier agesammelt ginn.

Och wann d’Situatioun gëschter bei der Botz-Aktioun méi positiv war wéi erwaart, kann een dat net behaapten wann een iwwer d’Mierer schwätzt. Experten no géingen et bis d’Joer 2050 méi Plastik an Dreck am Mier ginn wéi Fësch. Tëscht 100 an 150 Milliounen Tonnen Dreck sollen elo schonn am Waasser sinn.

Fir dass eis Ëmwelt net am Dreck erstéckt, misst een dem Kevin Schiltz no Plastikstuten verbidden an Pfand op Plastiksfläschen aféieren fir dass déi net méi an der Natur landen.