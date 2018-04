Wéi d’Polizisten d’Gefier unhale wollten, huet de Chauffeur Gas ginn an huet versicht ze flüchten. No enger kuerzer Course-Poursuite konnt de Mann gestoppt ginn.Hie war alkoholiséiert an et louch ee Fuerverbuet a Frankräich géint den Automobilist vir. Well dee sech um Policebüro aggressiv beholl huet an och vis-à-vis vun engem Polizist handgräiflech gouf, koum hien iwwert d’Nuecht an den Arrest, fir auszeniichteren. Säin Auto gouf saiséiert an de Mann gouf protokolléiert.Weider Fäll vun Alkohol um Steier gouf et zu Nidderfeelen, bei der Aire de Capellen, zu Dikrech, zu Nidderkuer an der Stad an zu Schuller. 5 mol gouf de Permis entzunn.