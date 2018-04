Chambre des Salariés huet e Méindeg de Moien op hir Pressekonferenz am Kader vum Panoraman social 2018 invitéiert.

De President Jean-Claude Reding, sot dat wier eng Tendenz, déi zanter 20 Joer observéiert géif ginn an déi unhält.

Chômeuren, jonk Leit a Monoparentaux – an do haaptsächlech d'Fraen – wiere besonnesch betraff.

Dat wier eng geféierlech sozial Mëschung, d' Pauvretéit wier eng Menace.

Richtung schockant wieren déi sozial Ënnerscheeder, wann een net nëmmen d'Revenuë kuckt, mä och de Patrimoine, dat heescht d'Verméigen: Do wieren d'Differenze riseg tëscht de räiche Leit an all deenen aneren.