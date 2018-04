Och iwwert de Militärfliger A400M an en Observatiounssatellit gouf kontrovers an der Chamberkommissioun fir d'Verdeedegung diskutéiert.

© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

D'militäresch Missioun vu Lëtzebuerg am Afghanistan, de Militärfliger A400M, an en Observatiounssatellit. Doriwwer gouf e Méindeg de Moien an der Chamberkommissioun fir d'Verdeedegung kontrovers diskutéiert. Deputéiert si sech virun allem iwwer d'Necessitéit an déi juristesch Envergure vun dëse Projeten net eens.

Zanter 2015 bedeelegt d'Lëtzebuerger Arméi sech un enger NATO-Missioun am Afghanistan. Zwee Lëtzebuerger, een Ënneroffizéier an ee fräiwëllegen Zaldot sinn all Kéiers fir 4 Méint op der Plaz. Militäresch Gewalt gëtt net agesat. Zil ass et dem Land politesch Stabilitéit ze ginn. D'Missioun gouf bis 2020 verlängert an dat wier och noutwenneg, esou den LSAP-Deputéierte Marc Angel. Et géifen nämlech nach grouss Problemer mat den Talibanen an der Regioun ginn. Allerdéngs gouf sech awer och d'Fro gestallt, a wéi wäit déi westlech Interventioun am Afghanistan eppes bruecht huet. D'Situatioun wier dem Marc Angel no op alle Fall elo besser, wéi se nach Ufanks den 2000er war. Deemools hätten d'Talibane quasi alles am Land kontrolléiert.





Missioun am Afghanistan an de Militärfliger - Pierre Jans



Ganz anerer Meenung ass den Deputéierte Marc Baum vun déi Lénk. Zënter 2014 géif een dem Marc Baum no genee de Contraire vun enger Stabiliséierung observéieren. Déi Regierung déi do ass, géif an sech just nach d'Haaptstad Kabul regéieren.

Et misst een sech esouguer d'Fro stellen op déi Militärpräsenz net kontraproduktiv wär esou de Marc Baum weider. Der CSV hir Positioun ass méi differenzéiert, et géif Argumenter dofir an Argumenter dogéint.

Lëtzebuerg huet jo och e grousse Militärfliger bestallt. E Méindeg gouf den Delai fir d'Liwwerung nees bis 2020 no hanne verréckelt. Eleng d'Gestioun zesumme mat de Belsch kascht tëscht 11 an 12 Milliounen d'Joer. Um Ënn ass et e Käschtepunkt vu 650 Milliounen Euro. Natierlech vill Suen, sou den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf. Allerdéngs sinn dëst Decisiounen déi geholl goufen an iwwer Joerzéngte valabel sinn, eppes dat am militäresche Beräich normal wier.



© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg



Ähnlech wier dat och beim Sujet vum Lëtzebuerger Satellit, sou de Jean-Marie Halsdorf weider, dee betount, dass Lëtzebuerg kléng wier an sech einfach misst alliéieren. Éischten Alliéierte fir Lëtzebuerg ass hei ëmmer d'Belsch an dofir ginn déi meeschte militäresch Projeten och mat der Belsch ofgeschwat. An da géif een dem CSV-Deputéierten no am Boot sëtzen a net méi eraus kommen.

Den neien Oberservatiounssatellit soll 170 Milliounen iwwer 12 Joer kaschten. Hei sinn et awer un éischter Stell net d'Käschten déi fir Diskussioune Suergen, mä dat wat domat geschitt. Fir de Marc Baum bedeit dat ganzt nämlech virun allem d'Optioun fir Militärschléi. An dass Clienten, wéi d'US-Regierung, kéint Satellittebiller ufroen an dat vu Plazen, wou een Attacke kéint duerchféieren, géif Lëtzebuerg zu engem "belligérante" Partner vun den USA maachen. De Marc Baum schwätzt hei vu reegelrechtem "Wahnsinn".



© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Dass esou ee Satellit vill rechtlech Froen opwërft, do waren sech déi d'Deputéiert eens. De Lancement ass fir 2020 geplangt an operationell soll de Satellit ee Joer méi spéit sinn.