De Wollef a virun allem déi nei Zort, de sougenannten Hybrid-Wollef, maachen de Lëtzebuergesche Schofsziichter Angscht. D'Hybrid-Wëllef sinn eng Kräizung tëscht Hond a Wollef a si gi méi no bei d'Haiser, wéi een normale Wollef. D'Zuel vun hinne geet an Europa an d'Luucht, dat hu rezent Analysen aus engem Labo vun Hamburg erginn. D'Anne-Sophie Heck huet iwwert dee Sujet mam Roger Baulesch geschwat, de President vum Daachverband vun de Schof- a Geessenziichter.

D'Noriicht iwwer d'Hybrid-Wëllef huet d'Schofsziichter beonrouegt. Si fäerten elo, datt esou Hybrid-Wëllef am Fréijoer déi Kleng huelen, also d'Lämmer. De Roger Baulesch, President vum Daachverband vun de Schof- a Geessenziichter erkläert, datt dat schwéier ze kontrolléiere wier.

Déi kleng Komme mat de Mammen op d'Weed. Wann de Schofsziichter awer méi där klenger Schof huet, kann hien déi awer schwéier all Dag zielen. Wann een der da 40 oder 50 an enger Wiiss huet an déi lafen de ganzen Zäiten hinn an hier, da kann een déi net zielen. Well den Hybrid-Wollef elo méi no bei d'Haiser kënnt, hunn d'Ziichter do e Problem.

De Roger Baulech kritiséiert d'Präventiounsmesuren am Managementplang fir de Wollef. De Staat subsidéiert zu 75 Prozent d'Zénk, fir d'Schof ze schützen, mä een Zonk géif net ëmmer alles hëllefen.



De leschte Betrib, wou de Wollef e Schof gerass huet, dee kennt de Roger Baulesch gutt an do waren d'Zénk an engem gudden Zoustand. Elo ass de Problem, datt ee wuel Ënnerstëtzung vum Staat kritt, ma dofir muss awer am Joer virum Virfall eng Kéier e Wollef an engem Ëmkrees vun 10 Kilometer nogewise gi sinn. Mä da muss ee sech froen, wat dee Wollef an deem Joer schonn alles vu Schuet gemaach huet?

Da géifen et vill aner Déiere ginn, déi geféierlech fir d'Schof wieren, zum Beispill de Fuuss, mat deem ee scho vill Misär huet. Fir de Roger Baulesch ass et kloer, datt déi Déieren an eis Natur gehéieren, mä déi Déiere missten ënner Kontroll gehale ginn. Dat heescht elo net, datt een dee leschte Fuuss muss schéissen, mä d'Schofsziichter kruten nach ni esou vill Lämmer vum Fuuss geholl, wéi dat 2017 de Fall war. Mä dovu schwätzt kee Mënsch.

Och Kuebe wieren eng Gefor, déi géife gär de Lämmer d'Aen erauspicken. D'Präsenz vum Wollef gouf bis elo zwee Mol zu Lëtzebuerg nogewisen. Bei der Naturverwaltung huet et geheescht, datt et kee Ruddel wier. Héchstwahrscheinlech wieren déi zwee Wëllef op der Duerchreese gewiescht.