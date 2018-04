E Freideg wieren 2 Giischtercher vu Prisonéier, déi gedronk haten, blesséiert ginn. Dee Virfall war zu Schraasseg, wéi RTL op Nofro confirméiert krut.



An e Sonndeg wieren der och 2 blesséiert ginn, wéi si intervenéiert sinn, wéi sech e Prisonéier zu Giwenech duerch d'Bascht maache wollt. Zu Giwenech ass jo en oppene Vollzuch.



Dat geet aus engem kuerze Communiqué de presse vun der ASBL "Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg" ervir.



Keng vun de Blessure soll schlëmm sinn, esou d'Associatioun op Nofro.



Där hir Matdeelung kënnt iwwregens no engem Weekend, wou op de soziale Medien d'Info zirkuléiert ass, am Prisong wiere Prisonéier schlecht behandelt ginn an déi hätten dowéinst och refuséiert, hannescht an hir Zellen ze goen - aus Protest souzesoen.



Hei de Communiqué de presse

Le vendredi 13 avril 2018, deux agents pénitentiaires ont été blessés alors qu'ils ont été agressés physiquement par 2 détenus sous influence d'alcool.

Le dimanche 15 avril 2018, 2 agents pénitentiaires de l'établissement pénitentiaires de Givenich ont été blessés alors qu'ils sont intervenus lors d'une fugue d'un détenu.

