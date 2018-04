Am Kontext vum Zweete Weltkrich ass d’Klouschter Pafemillen wuel eng vun den historesch wichtegste Plazen hei am Land.

Vun do aus si viru 75 Joer déi lescht Deportatiounen vu Judden a Richtung Theresienstadt an Auschwitz gemaach ginn. Am Kader vum “Klenge Maarnicher Festival” ass an der Klouschterkapell mat engem Concert un d’Affer vun der Shoah geduecht ginn.





Ronn 300 Judden waren tëscht 1941 an 1943 am Klouschter Pafemillen ënnerbruecht. Wat no baussen hin en “Jüdisches Altersheim” sollt sinn, war a Wierklechkeet eng Sammelplaz fir d’Judden vu Lëtzebuerg. Vun hei aus si se ënner anerem op Auschwitz transportéiert ginn. D’Liewenskonditiounen am Klouschter ware ganz schlecht. D’Gebai war iwwerfëllt, Iessen war just limitéiert disponibel an déi Krank kruten net déi Medikamenter, déi se gebraucht hätten.



Dass d’Leit hei gesammelt goufen fir duerno deportéiert ze ginn, hätten um Ufank déi Mannst gewosst. Si hate gehofft, dass se am Klouschter a Sécherheet op d’Enn vum Krich kéinte waarden.



Dobäi war d’Pafemillen just eng Tëschestatioun fir d’Lëtzebuerger Judden.

7 Transporter goufen et am Ganzen. Dee leschten ass am Juni 1943 op Theresienstadt gefuer. Duerno ass d’Altersheem zougemaach ginn an d’jiddesch Communautéit huet net méi existéiert.



Haut erënnert op dëser Plaz e Monument un dat, wat viru 75 Joer an der Pafemillen geschitt ass.