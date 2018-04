D'Regierung wëll de Revis nach virun der grousser Vakanz duerch d'Chamber kréien. Dofir war d'Familljeministesch Corinne Cahen e Méindeg direkt zwee mol an der zoustänneger Chamberkommissioun, fir iwwer den Nofolger vum RMG ze diskutéieren. Och e Dënschdeg an déi nächst Woche sinn nach eng ganz Partie Sëtzunge geplangt. De Staatsrot hat nach eng Rëtsch Amendementer gemaach, well de Revis net all de Stéit géif hëllefen. An dësem Dossier misst een wuel nach e puer techneschen Detailer nobesseren, seet d'Corinne Cahen.

D'Ministesch Corinne Cahen iwwert de REVIS



Dat wär zum Beispill de Fall bei Jonken ënner 25, déi bis ewell kee RMG kréien. Et géif eng Hellewull u Mesurë fir dës jonk Leit, esou d'Familljeministesch. Ënnert anerem Mesurë vun der ADEM a vum SNJ. Iwwerdeems géifen och Jonker déi Vollzäit schaffen, jo op d'mannst e Mindestloun kréien. Dem Deputéierte vun déi Lénk, Marc Baum, ass opgefall, dass déi zoustänneg Ministesch onbedéngt Beweegung an den Dossier brénge wéilt.





De Marc Baum vun "déi Lénk" iwwert de REVIS



Och d'CSV wëll en Dënschdeg de Moien iwwer déi generell Oppositioune vum Staatsrot an d'Prinzipie vun der Reform diskutéieren.