© CISKT

© CISKT © CISKT © CISKT © CISKT © CISKT © CISKT « ZréckWeider »

Um fréie Méindeg de Moie koum et zu engem Autosbrand an der Escher Strooss zu Keel. An enger Afaart hat en Auto Feier gefaangen.Et gouf héich Flamen, ma de Brand war séier ënner Kontroll an et blouf beim Materialschued.Op der Plaz waren den CISKT mat 7 Leit.