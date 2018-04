Dossier Lausduer: Wat ass um Samschdeg geschitt? (16.04.2018) Am Kontext vum déidlechen Accident zu Lausduer, bei deem e Polizist gestuerwen ass, huet RTL iwwerdeems mam Procureur adjoint vun Dikrech geschwat.

"Incident" um Samschdeg: Mann hat nämmlechten Auto



Am Zesummenhank mat der Sich nom Chauffeur, deen ugaange war, koum et e Samsden de Mëtten zu engem “Incident”, wéi et um Méindeg genannt gouf.







Zwee Poliziste koumen nämlech du bei e Mann op seng Aarbecht, e Mann, deen deeselwechten Auto huet wéi deen, dee sech nuets der Kontroll entzunn hat. De falsche Chauffeur krut gesot, hie wär festgeholl, well hien dee Mann wär, dee sech duerch d’Bascht gemaach hätt. D’Poliziste goungen doropshi mat him duerch de Buttek.



De Mann huet gesot, datt d'Beamte just hir Aarbecht gemaach hunn, ma et wier net flott gewiescht. Hie géif schonn 10 Joer hei schaffen. Hie krut Handschelle un, Alkohol an Drogentester goufe gemaach.



Am RTL-Interview mam Annick Goerens



Vum Mann senger Aarbechtsplaz goung et du bei hien heem, zu engem Zäitpunkt, wéi an der Noperschaft jidderee virun der Dier war.



Wéi de Mann aus der Policecamionnette geklommen ass, mat Handschellen um Réck, hätten d’Leit hie gesinn an zwee Polizisten an Zivil virum Haus gewaart. Zu 4 wäre si mat him eragaangen an hätten hien zwou Stonne gehéiert; nodeems hien op en Neits gesot krut, hie wär fortgefuer, hätt hie geäntwert: Ech war et net! Eréischt Zeie vum Mann hätten de Mëssel aus der Welt schafe kënnen, ma hie wär sech virkomm wéi e Schwéierverbriecher, sot de Mann de Mëtten.



D’Police wëll sech iwwregens nach um Méindeg dofir bei him entschëllegen.



Am Kontext vum déidlechen Accident zu Lausduer, bei deem e Polizist gestuerwen ass, huet RTL iwwerdeems mam Procureur adjoint vun Dikrech geschwat.



Dem Procureur adjoint vun Dikrech no kritt de richtege Chauffeur ë.a. Homicide involontaire virgeworf, vue dass d’Police huet missen eng Course-poursuite maachen, well de Mann bei enger Kontroll, bei där hien Haltezeeche gemaach krut, gedréint hat an ugaange war.



Accident net provozéiert, mee "élément pertubateur primaire"

D’Poliziste waren dem Chauffeur dunn nogefuer, haten hien awer net méi fonnt, wouropshin et zum déidlechen Accident koum. De Pascal Probst um Mikro vun de Kollege vun RTL Telé Lëtzebuerg. Hien huet den Accident net provozéiert, mee hie war den "élément pertubateur primaire". Wann hie stoebliwwe wier, hat d'Police net missen nofueren an da wier et net zu deem Accident komm.

Den Dikrecher Procureur adjoint huet an engems drun erënnert, dass am Fall, wou en Accident geschitt, well de Chauffeur ze séier oder alkoholiséiert gefuer ass, an et stierft doropshin eng Persoun, d’Strofe kënne verschäerft ginn. Dat heescht, datt een eng Prisongsstrof vu bis zu 3 Joer riskéiert, wann ee sech blesséiert; vu 5 Joer, wann eng Persoun stierft.