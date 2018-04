Gutt Nouvelle fir d'Zuchpassagéier, déi tëscht Lëtzebuerg an Däitschland hin an hier pendelen. 2019 geet d'Weststreck nees fir de Persouneverkéier op.

Vun Dezember 2019 un fuere Passagéierzich op der Weststreck (16.04.2018) Vun Dezember 2019 u gëtt et méi attraktiv mam Zuch tëscht Lëtzebuerg an Däitschland hin an hir ze pendelen.

Doduerch ginn déi deeglech Zuchverbindungen tëscht der Regioun Tréier an dem Grand-Duché quasi verduebelt. Vun dësem Deelstéck Waasserbëlleg-Lëtzebuerg solle besonnesch och CFL-Passagéier profitéieren.

Op der sougenannter Weststreck fueren haut quasi just Gidderzich. Fréier konnten op dëser Linn, tëscht Tréier an der Lëtzebuerger Grenz, och Persounenzich opgeholl ginn. Vun Dezember 2019 u soll dat och nees de Fall sinn.

Virun allem fir de Passagéierverkéier ass dës Streck bedeitend méi optimal, esou den Transportminister François Bausch, dat well d'Streck besser läit, méi no drun, wou d'Leit och wunnen. Ënnert anerem wier den Accès zu de Garë besser gereegelt.

No jorelaange Verhandlungen tëscht Lëtzebuerg, also den CFL, an der "Deutsche Bahn Regio", gëtt d’Weststreck a manner wéi zwee Joer nees fir de Persouneverkéier opgemaach. Bis dohinner mussen awer nach verschidde Garen op däitscher Säit reamenagéiert ginn, fir se fir Passagéier accessibel ze maachen.

Net nëmme fir d'Frontaliere kënnt et doduerch zu enger Verbesserung, mä och generell wäerten an Zukunft op der Streck Waasserbëlleg vill méi Zich zirkuléieren, wann d'Weststreck erëm op ass.

Konkret ass op der Waasserbëlleger Streck mat quasi enger Verduebelung vun den Zich par rapport zu haut ze rechnen. De geneeë Fuerplang muss nach ausgeschafft ginn. Sécher ass awer schonn, dass mat Lëtzebuerger Zuchmaterial, also de "KISS"-Automotricen, wäert gefuer ginn. Parallel mat der Erëm-Aféierung vun der Weststreck sollen och eng Rei Zuch-Chantieren op Lëtzebuerger Säit fäerdeg ginn. Den Ausbau vum Viaduc an déi nei Quaien op der Stater Gare wieren dem Minister François Bausch no hei ze nennen.

Déi zukünfteg Weststreck-Verbindung soll iwwregens och dat kompenséieren, wat huet missen um Niveau vun deenen Zich zeréckgefuer ginn, déi op Koblenz respektiv Düsseldorf fueren an déi jo net méi iwwerall halen.