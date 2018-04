De Kosovo existéiert als eegestännegt Land zanter 10 Joer, ma doduerch, datt dëst duerch Serbien net unerkannt gëtt, kënnt et ëmmer nees zu Spannungen an der Regioun. Béid Länner missten eng juristesch bannent Léisung fannen a Serbien misst de Kosovo als eegestännegt Land unerkennen, soss hënnert dëst de Kosovo, fir an international Organisatiounen opgeholl ze ginn.Eng Perspektiv fir d'Kosovaren wier do den EU-Bäitrëtt, zanter 2016 gëtt et e Stabiliséierungs- an Assozierungsofkommes tëscht dem Land an der EU. Tëscht 1999 an 2016 huet Lëtzebuerg 86 Milliounen Euro Kooperatiounshëllef geleescht, bis 2020 gëtt et ee weidere Programm an Héicht vun 30 Milliounen Euro. Knapp een Drëttel fléisse jeeweils direkt a Gesondheetsprojeten oder d‘Educatioun. Weider Sue fléissen an d'Infrastruktur, d'Wunnengen oder erneierbar Energien. Nëmme knapp 1 Prozent sinn direkt finanziell Hëllefen.