De Roger Negri ass jo als Deputéierten zeréckgetrueden. De Claude Adam geet no 14 Joer zeréck an den Enseignement, op d'Uni. A seng al Carrière kann en net zréck, hie war Inspekter, dat gëtt et an där Form net méi. Vun der Rentrée u gehéiert de Claude Adam zur Equipe, déi de Stage fir d'Schoulmeeschteren organiséieren an e wäert och deen een oder anere Cours op der Uni ginn.Dono fänken déi zwou nei Volleksvertriederinnen dann och direkt u mat schaffen. De Programm dës Woch an der Chamber ass jiddwerfalls gutt gefëllt. Den Optakt um Dënschdeg de Mëtteg mécht eng Froestonn un d'Regierung.Um Programm stinn am ganze véier Gesetzprojeten, dorënner deen iwwert den Ausbau vun der Stater Gare. Déi finanziell Enveloppe chiffréiert sech op 171 Milliounen Euro.E Mëttwoch diskutéieren d'Deputéiert während enger Aktualitéitsstonn, op Demande vun der CSV, iwwert d'Stroftaxen op Aluminium a Stol, déi den amerikanesche President Donald Trump decidéiert hat, an den Impakt dovun op de fräie Welthandel.En anere Punkt um Ordre du Jour ass d'Consultatiounsdebatt iwwert d'Landesplanung.An der Sitzung vun en Donneschdeg de Mëtteg steet, och op Demande vun der CSV, eng Aktualitéitsstonn iwwert de Reklassement um Programm. Den Ofschloss mécht eng Consultatiounsdebatt iwwert d'Mobilitéit. D'Deputéiert presentéieren dem Minister François Bausch an dem Kontext hir Iddien a Suggestiounen, dat am Kader vun der globaler Strategie fir eng nohalteg Mobilitéit, de MoDu 2.0. Den Nohaltegkeetsminister ass am Gaangen des Strategie fir den Zäitraum 2023-2033 auszeschaffen.Och en Donneschdeg steet de Gesetzprojet um Ordre du Jour, dee virgesäit d'Sozialwahlen, déi fir November dëst Joer geplangt waren, op d'nächst Joer ze verleeën. Si sollen tëscht dem 1. Februar an dem 31. Mäerz ofgehale ginn.An dergeet et iwwerdeems um Dënschdeg de Moien ëm de Gebrauch vu Cannabis fir medezinesch Zwecker. Viséiert si Patienten, déi zum Beispill u Kriibs, chronesche Krankheeten oder eng Sklerose leiden. D'Deputéiert diskutéieren an dem Kontext och iwwert d'Schafe vun enger Lëtzebuerger Agence fir Medikamenter a Gesondheetsproduiten.