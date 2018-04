© AFP

Et ass nach net gekläert, wéi et zum Accident komme konnt. Aarbechtskollegen hunn dem Affer direkt gehollef an d'Rettungsservicer kontaktéiert. De Mann koum mat schroe Blessuren an d'Spidol. E gouf no enger éischter Behandlung direkt weider an eng Spezialklinik op Homburg geflunn.D'ITM ass an d'Metallveraarbechtungsfabrik gefuer, fir den Accident z'ënnersichen. De Parquet gouf informéiert.