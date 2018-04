D'Oktav 2018 steet ënnert dem Motto "Beschenkt vum Papp am Himmel – Aimés de Dieu le Père", Oktavpriedeger ass den Abbé Daniel Graul.



Link: Paschtouer Daniel Graul dëst Joer Oktavpriedeger



Op RTL.lu iwwerdroe mir sämtlech Massen aus der Kathedral am Livestream. Iwwregens och ze kucken op cathol.lu.



De komplette Programm vun der Oktav 2018







Communiqué vun der Kierch:



Eröffnung der Oktave 2018



Sehr geehrte Damen und Herrn,



Am kommenden Samstag, dem 21. April, beginnt um 16.00 Uhr in der Kathedrale von Luxemburg mit einer feierlichen Eröffnungsandacht die Muttergottesoktave 2018, zu der ich Sie hiermit recht herzlich einladen darf.



Die Oktave 2018 dauert vom 21. April bis zum 6. Mai und steht unter dem Leitwort „Beschenkt vum Papp am Himmel – Aimés de Dieu le Père“.



Oktavprediger ist in diesem Jahr Abbé Daniel Graul https://www.cathol.lu/article6933

Die komplette Gottesdienstordnung der Oktave finden Sie an folgender Internetadresse:



lëtzebuergesch: https://www.cathol.lu/article7027

deutsch: https://www.cathol.lu/article7018

français: https://www.cathol.lu/article7017

português: https://www.cathol.lu/article7019

english: https://www.cathol.lu/article7020



Seit 2017 hat die Oktave ein Logo: https://www.cathol.lu/article6198

Alle Infos und Ankündigungen zur Oktave finden Sie auf: http://oktav.cathol.lu





Besondere Veranstaltungshinweise 2018



- Nacht der Kathedralen / Nuit des cathédrales: Die Kathedrale lädt am Eröffnungstag der Oktave 2018, dem 21. April, zur Nacht der Kathedralen ein – Infos: https://www.cathol.lu/article7076



- Eröffnung einer Ausstellung: Bereits am Vorabend der Eröffnung, dem 20. April, wird eine Ausstellung in der Kathedrale über den hl. Papst Johannes-Paul II. vorgestellt. – https://www.cathol.lu/article7092







DIE MARIENWALLFAHRT IN DEN MEDIEN

Oktavübertragungen auf .dok, RTL und cathol.lu



.dok überträgt in Ton und Bild die tägliche Pontifikalandacht mit Predigt aus der Kathedrale live um 16 Uhr und zeitversetzt um 18 Uhr (am Montag: 19 Uhr) sowie um 23 Uhr. Die Eröffnungsandacht am Samstag, 21. April, um 16 Uhr sowie die beiden Pontifikalämter an den Sonntagen, 29. April und 6. Mai, jeweils um 10.30 Uhr auf den üblichen Kanälen, werden von .dok als Fernsehsendung übertragen, die Oktav-Eröffnung wird am Samstag ebenfalls um 18 und 23 Uhr wiederholt.



Ein Livestream aus der Kathedrale wird ganztägig im Internet angeboten auf www.cathol.lu und www.rtl.lu . Die Woche über sendet Radio RTL kurz vor den Nachrichten von 6 Uhr morgens einen Spot des Oktavpredigers.



Auf www.cathol.lu stehen die Predigten des Oktavpredigers als Text sowie als Audiofile zum Nachlesen und -hören bereit.



Das komplette Programm sowie alle Informationen zur Oktave auf http://oktav.cathol.lu .





Communiqué de presse

Stand de vente de Caritas Luxembourg au « Mäertchen » durant l'Octave



Comme de tradition, Caritas Luxembourg sera présente à l'« Oktavmäertchen » qui se tiendra cette année du 21 avril au 6 mai. Durant toute cette période, de nombreuses bénévoles accueilleront les clients sur le stand de Caritas Luxembourg qui proposera à la vente un large choix de chapelets et autres objets de culte.



Toutes les recettes de la vente iront au projet de crèches que Caritas Luxembourg soutient au Bangladesh. Ce projet permet aux ouvrières de l'industrie textile d'aller travailler l'esprit tranquille en sachant que leurs enfants sont entre de bonnes mains. Le projet permet aussi à d'autres femmes de se former en tant que puéricultrice et d'ouvrir leur propre crèche à domicile. Pour en savoir plus : www.caritas.lu