Dans le cadre du projet d’acquisition des usines du groupe italien Ilva par ArcelorMittal, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, et le bourgmestre de la Ville de Dudelange, Dan Biancalana, sont intervenus auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et de la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Verstager, pour dénoncer la position de la Commission qui oblige ArcelorMittal à céder plusieurs usines en Europe, dont notamment le site Dudelange. Dans leur lettre commune datée du 16 avril 2018, Étienne Schneider et Dan Biancalana critiquent cette approche de la Commission qui empêche la préservation d’une base industrielle compétitive en Europe pourtant nécessaire à la croissance économique et la création d’emplois. Il est rappelé qu’une telle base industrielle requiert justement la présence dans l’UE de leaders du marché mondial comme ArcelorMittal.



Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, et le bourgmestre de la Ville de Dudelange rappellent que les exigences de la Commission dans le cadre de la transaction ArcelorMittal-Ilva pourraient même nuire au dialogue social au Luxembourg: «Par rapport aux efforts fournis par le Luxembourg dans le cadre du modèle social pour soutenir les entreprises industrielles pendant la crise économique et financière de 2008, il est difficile d’expliquer aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats et aux salariés concernés, pourquoi il est nécessaire que le site de Dudelange quitte le groupe ArelorMittal pour le céder à un repreneur inconnu et lui réserver ainsi un avenir incertain.»



Étienne Schneider demande à Claude Wiseler de soutenir sa démarche auprès de la Commission Juncker



Dans un autre courrier, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, invite le président du groupe parlementaire CSV, Claude Wiseler, à soutenir sa démarche et à intervenir aussi auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans l’intérêt commun de préserver le site de ArcelorMittal à Dudelange dans le giron du groupe: «Toute procédure de vente ne saurait que conduire ce site vers une période d’incertitude nuisible à la préservation d’une base industrielle traditionnelle au Luxembourg.»