Schwieregkeete mam REVIS/Reportage Pierre Jans



Dat sot den CSV-Deputéierte Marc Spautz en Dënschdeg de Moien no der Reunioun vun der zoustänneger Chamberkommissioun. Déi Lénk schwätze vun enger komplexer, deels paradoxer Maschinerie. An e grénge Vertrieder erkläert d'Schwieregkeete vum Gesetzprojet.

E Méindeg hunn déi Deputéiert d'Amendementer vum Staatsrot an direkt zwou Sëtzungen opgeschafft. En Dënschdeg goung et dunn ëm déi grouss Piliere vun der Reform, ëm de Contenu wann ee sou wëll. An do gëtt et virun allem bei de Montante Meenungsdifferenzen. De Marc Spautz vun der CSV ass der Meenung, dass et net ka sinn, dass d'Leit elo an Zukunft manner kréien, wéi dat bis elo de Fall war. Weider erkläert hien, dass dat mam Gesetzestext, wéi en aktuell virläit, a verschiddene Fäll kéint virkommen.

E Celibataire zum Beispill, deen Hallefdaags schafft an de soziale Mindestloun verdéngt, kritt mam REVIS manner Sue wéi am aktuelle System. 36 méiglech Zeenarien, also méiglech Zesummesetzunge vu Stéit, huet de Staatsrot a sengem leschten Avis opgelëscht an ausgewäert. Zéng mol gëtt et effektiv manner, siwe mol bléift de Montant onverännert. 19 mol gëtt et awer méi Suen. De Fait, dass elo verschidde Stéit manner kréien ewéi virdrun, fir de Marc Baum vun déi Lénk e Widdersproch. Wann een e Projet d'Iclusion sociale nennt an et wéisst een, dass Leit jorelaang an där Situatioun wäerte sinn, da wéisst een och dass d'Leit jorelaang an der Prekaritéit liewen. Si hätte kaum Pensiounsrechter, dat heescht, dat wier eng Prekaritéit, déi sech iwwer Joerzéngte géif zéien an domat géing een eng sozial Ausgrenzung produzéieren. Op dës Froen hätt d'Regierung keng Äntwert gehat, esou nach de Marc Baum.

De Gérard Anzia vun déi Gréng erkläert, wisou dass d'Regierung dat net kéint. Et misst een och verstoen, dass een, deen net schafft, net méi kéint verdéngen, dee schaffe geet.

De Staatsrot schwätzt a sengem Avis vun engem komplexe System, deen no der Reform etabléiert géif. Mam Nationale Solidaritéitsfong, der ADEM, dem ONIS an de lokalen Agenten (ARIS) muss d'Koordinatioun tëscht véier Organer funktionéieren. Schwiereg, soen d'CSV an déi Lénk.