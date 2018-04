D’Äntwert dorop kann eng sougenannt 24-Stonne-Betreiung doheem sinn. Ëmmer méi auslännesch Agencë bidden dëse Service un a schécken meeschtens osteuropäesch Fraen a Länner wéi Däitschland oder Lëtzebuerg, fir sech do ëm eeler Leit ze këmmeren. Mä wéi ass de Business mat den auslännesche Betreierinne geregelt? An ass dee Modell eng reell Alternativ zum Altersheem?

Am Alter sou laang wéi et geet doheem bleiwen, dat ass de Wonsch vu ville Leit. Méiglech maachen dat ënner anerem osteuropäesch 24-Stonne-Fleegehëllefen. An och zu Lëtzebuerg si se am Asaz. Dacks sinn et Fraen, déi an hirem Land keng Aarbecht fannen an duerch Agencë vermëttelt ginn.



D'Alina Kodrycka ass esou eng Betreierin. Si kënnt aus Polen a schafft zanter August 2017 zu Lëtzebuerg bei enger eelerer Koppel. D'Alina këmmert sech virun allem ëm den Haushalt an ass ronderëm d'Auer do falls, d'Madame oder den Här Merkes eppes bräichten. Dat heescht si wunnt bei der Famill, huet eng eege Schlofkummer a souguer e Buedzëmmer fir sech alleng. Erfahrung am Beräich vun der Betreiung konnt d'Alina schonn an Däitschland sammelen.

Och wa si vun Natur aus en hëllefsbereete Mënsch wier, wier et ganz kloer eng finanziell Entscheedung gewiescht, op Lëtzebuerg ze kommen an als Fleegehëllef ze schaffen. A Polen huet si u sech an enger Dréckerei geschafft, mä an hirem Alter wier et schwiereg eng Aarbecht ze fannen. Also huet d'Alina sech fir dëse Wee decidéiert. Hir Famill, 3 erwuesse Kanner an hire Mann, kéinten dës Decisioun novollzéien, och wann et net einfach wier getrennt vuneneen ze liewen.

Vill osteuropäesch Frae schloen dee nämmlechte Wee an wéi d’Alina. Meeschtens gi se iwwer auslännesch Agencen un Clienten an Däitschland oder Lëtzebuerg weider vermëttelt. Hei am Land gëtt et eng eenzeg Agence, déi sou ee Service ubitt: mateneen.lu. D’Anna Bielakowska huet hir Entreprise virun 2 Joer gegrënnt. Si selwer kënnt och aus dem Fleegesecteur an huet 17 Joer laang als Aide-soignante um Terrain geschafft. Do huet si virun allem bei eelere Leit de Besoin vun enger 24-Stonne-Betreiung gesinn. Fir d'Famill vun de Betraffene wier et eng Entlaaschtung a méi bëlleg wéi en Altersheem géif et och ginn, sou d'Anna Bielakowska.



© RTL

24 Stonne laang mussen déi Dammen iwwregens net schaffen. Eng 24-Stonnen-Hëllef bedeit just, dass d’Betreierinne ronderëm d’Auer do sinn, falls se gebraucht ginn. Iwwerdeems hu se en direkte Kontrakt mam Client, deen hire Patron ass. Mateneen.lu ass just do fir ze vermëttelen. Et géing alles korrekt a legal oflafen, seet d'Anna Bielakowska. D'Frae géingen op d'mannst de Mindestloun kréien, wieren ugemellt an de Patron bezilt Steieren a Cotisatiounen.

Mä wéi gesäit hei am Land déi rechtlech Situatioun aus, wat sou 24-Stonne-Betreiungen doheem ugeet?



Wéi mir vum Ministère de la Sécurité Sociale gewuer gi sinn, ass déi rechtlech Basis d’Aarbechtsrecht grad ewéi och europäesch Direktiven a Reglementer fir d’Koordinatioun vun der Sozialofsécherung. Wann also eng auslännesch Fleegehëllef op Lëtzebuerg schaffe kënnt, gëllt fir si dat lëtzebuergescht Aarbechtsrecht. Si muss ugemellt ginn an déi legal Aarbechtskonditiounen, déi z.B. Salaire a Congé betreffen, musse respektéiert ginn. Dobäi spillt et keng Roll ob d’Betreierinne bei der Agence oder direkt bei der Privatpersoun agestallt sinn.

Iwwerdeems dierfen déi concernéiert Fraen keng paramedizinesch Soinen, wéi zum Beispill de Verband wiesselen, eng Sprëtz setzen oder beim Wäschen hëllefen, duerchféieren. Dofir si professionell Fleegedéngschter wéi Hëllef Doheem oder Verbandskëscht zoustänneg.

Donnéeën zu auslännesche Betreierinnen zu Lëtzebuerg ginn et keng. An zu enger Stellungnahm ware weder déi zoustänneg Ministèren, nach déi verschidden Pflegedéngschter bereet.



