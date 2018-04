D'Déier war an e Waasserspäicher fir d'Läschanlag vun enger Entreprise am PED gefall a koum aus eegener Kraaft hei net méi eraus.

Dowéinst goufen d'Pompjeeë vu Péiteng alarméiert. Zwee vun hire Männer sinn an de Waasserspäicher geklotert an hunn dat ënnerkilltent Deier aus der Situatioun befreit. Fir no him ze kucken an en erëm opzepäppelen, koum de Fuuss an d'Statioun fir wëll Déieren op Diddeleng.Nieft de Pompjeeë waren och d'Rettungstaucher vum Zivlischutz op der Plaz.

Weider mëllen d'Péitenger Pompjeeën nach zwee Tëschefäll vun e Méindeg respektiv vun de Nuecht op en Dënschdeg. Hei gouf e jonkt Meedchen zu Péiteng vun engem Auto ugestouss an d'Spidol a koum mat der Ambulanz vu Suessem a mam Rettungsdokter an d'Spidol. Zu Rodange waren an der Nuecht dann zwee Foussgänger an eng Baugrouf gefall. Eng Persoun koum hei vum selwen eraus, eng zweet huet misse vun de Pompjeeë gebuerge ginn. Dëst zweet Persoun gouf dann liicht blesséiert.