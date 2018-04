© RTL

Fir d'CSV wär d'Erhale vun industrielle Standuerter zu Lëtzebuerg eng Prioritéit. Dat sot den CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler am RTL-Interview. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider hat hie gefrot, d'Demarchë vis-à-vis vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker matzedroen.



De Claude Wiseler weist sech e bësse verwonnert iwwer dës Demande. Hie géif awer net zécken, fir den Etienne Schneider z'ënnerstëtzen. Et géif ee sech ëmmer dofir asetzen, dass de Site zu Diddeleng net verkaf gëtt an d'Arcelor weiderhi staark bleift. Dofir géif ee sech och bei der EU-Kommissioun asetzen. Mam Bréif, deen den Etienne Schneider zesumme mam Support vun der CSV wéilt un d'EU-Kommissioun schécken, hätt de Claude Wiseler kee Problem, ënnerschreift als Oppositiounschef dëst Schreiwes souguer gäre mat. Dass de Vizepremier dofir grondsätzlech eng Oppositiounspartei freet, wonnert den CSV-Deputéierten a Spëtzekandidat awer nawell. Dëst wier am Fong eng Aufgab eleng vun der Regierung.

Den Erhalt vum Standuert Diddeleng - Claude Wiseler (CSV)



D'Kommissioun hätt awer net gesot, dass Diddeleng misst verkaaft ginn, präziséiert de Claude Wiseler. Vill méi wär et den Appell un Arcelor gewiescht, dass am Kontext vun ILVA missten eng Partie Sitte verkaaft ginn. Doropshin hätt Arcelor selwer de Standuert Diddeleng an d'Spill bruecht. De Claude Wiseler stellt fest, dass d'Regierung e Vertrieder am Verwaltungsrot vun Arcelor huet, an hie freet sech, wéi et dann zu dëser Propose komme konnt. Den CSV-Spëtzekandidat mengt awer net, dass den Etienne Schneider hie kontaktéiert hätt wéinst sengem gudden Drot mam Jean-Claude Juncker. Et wär keng Saach vu perséinleche Kontakter, esou de Claude Wiseler, mä vu Relatiounen tëscht der Regierung an der Europäescher Kommissioun.

D'Gewerkschaft LCGB fuerdert iwwerdeems eng urgent Tripartite vum Stolsecteur. Et hätt een den Aarbechts- an de Wirtschaftsministère scho per ageschriwwenem Bréif kontaktéiert, schreift den LCGB en Dënschdeg an engem Communiqué.