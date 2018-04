X

Première zu Lëtzebuerg: Bankomat zu Nidderanven gesprengt (17.04.2018) Et ass eng liewensgeféierlech Aktioun, fir esou Bankomaten ze sprengen.

Am Ausland ass et schonn näischt Aussergewéinleches méi. Wa Banditte Bankautomate sprengen, fir esou un d'Suen ze kommen. Dono gesäit et meeschtens aus, wéi op engem Schluechtfeld. Iwwerall Schierbelen, Brochstécker vun de Maueren a verbrannte Suen. Viru puer Wochen huet et jo bei engem Bankomat zu Nidderanven geknuppt. De Max Hesse weist, wéi liewensgeféierlech d‘Täter bei sou Aktioune virginn.De Geldautomat gëtt iwwert et Schlauch mat engem Gasgemësch gefëllt. Dat Gemësch ass héich Explosiv an net ze kontrolléieren.Et ass onméiglech ze wëssen, wéi staark d’Explosioun gëtt, wann de Geldautomat mam Gas gefëllt ass. D‘Zündung vum Gemësch funktionéiert elektresch oder mat enger Spur aus Bensin.Am Ausland kënnt et bei esou Aktiounen ëmmer erëm zou Doudegen ënnert den Täter oder esouguer ganz Gebaier ginn gesprengt, well d’Explosioun net ze kontrolléieren ass. Och zu Nidderaanwen ass d’Zerstéierung um Gebai extrem. De ganze Postbüro ass demoléiert an net méi ze benotzen.Fir Clientë vum Postbüro zou Nidderanven gëtt et de Moment d’Méiglechkeet de Postbüro zu Sandweiler ze benotzen, bis dass de Büro zu Nidderanven erëm opgebaut gouf.