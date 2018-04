© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Dës Decisiounen hat si am Januar a September 2016 getraff. Sou heescht et an engem Uerteel vum Verwaltungsgeriicht a Saachen Ëmweltschutz, dat gréisser Suitte kéint hunn!

Virzejoert hat d'Carole Dieschbourg Privatleit keng nodréiglech Geneemegung ginn, fir dass déi Uebstbeem zu Schieren ëmhae konnten, déi de Leit no an engem schlechten Zoustand waren. D'Ministesch hat donieft decidéiert, dass d'Privatleit fir Kompensatiounsmesuren opkomme missten.





Privatleit géint Ëmweltministesch/Reportage Eric Ewald



D'Carole Dieschbourg hat festgehalen, dass op deenen Terrainen e Biotop ze fanne wär an dass, am Géigenzuch fir d'Autorisatioun fir d'Ëmhae vu Beem op enger anerer Parzell, 18 aner Uebstbeem unzeplanze wären, sou kéint d'Zerstéiere vum Biotop kompenséiert ginn. Och e Recours gracieux vun de Privatleit war verworf ginn, ënnert anerem, well am Zesummenhank mam Iwwerschaffe vum PAG vun der Gemeng Schieren erausfonnt gi wär, dass de Bongert wahrscheinlech e Liewensraum vun der "Breitflügelfledermaus" wär, enger geschützter Spezies. Wann déi Presenz bewise wär, géif d'Zerstéiere vum Bongert géint zwee Artikele vum Naturschutzgesetz verstoussen a wär eng Restauratioun néideg. Am Dezember 2016 waren d'Leit dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, et géif keng Justifikatioun fir de Constat ginn, dass de Bongert haut nach e Biotop duerstellt, obwuel de Site 2008 an de Biotopekadaster opgeholl gi war. Et wär zum Beispill keen Inventaire dovu gemaach ginn, ob de Bongert e Liewensraum speziell fir zwou Zorte Fliedermais ass, d'"Wimperfledermaus" an eben d'"Breitflügelfledermaus". D'Positioun vum Staat géif just op enger Eventualitéit berouen, et wär net etabléiert, dass d'"Breitflügelfledermaus" am Bongert lieft, an de Bongert wär, de Riichter no, kee Reproductiouns- oder Site, fir ze raschte vun där Spezies. Fir den Tribunal administratif wär de Bongert net als Biotop an net als Liewensraum vun deenen Déierenaarten nom Naturschutzgesetz unzegesinn. D'Decisioune vun der Ministesch wären domat net beluecht an et wier falsch gewiescht, de Privatleit d'Autorisatioun ze refuséieren, fir d'Uebstbeem ëmzehaen. Doriwwer eraus war et och falsch vum Carole Dieschbourg, fir Kompensatiounsmesuren ze fuerderen. Hir Decisioune wären deemno ze annuléieren an den Dossier misst net méi zréckgoen an de Ministère, woubäi d'Privatleit awer keng Indemnité de procédure vun 3.500 Euro zegutt hätten.