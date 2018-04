Zugouf kuerz no 18 Auer en Dënschdeg den Owend e Motocyclist blesséiert, wéi en an der Réidener-Strooss mat senger Maschinn gefall ass.Ee Blesséierte gouf et och zu. Géint 19.50 Auer war en Automobilist an der rue Gluck mat sengem Gefier an e Luuchtepotto gerannt.Op derhat sech géint 21.45 Auer en Auto iwwerschloen. Et ass beim Materialschued bliwwen.war e Chauffer Hënt kuerz no hallwer 2 mat sengem Auto an e Gruef gerëtscht. Eng Persoun gouf verwonnt.Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident. Do war e Mëttwoch de Moie fréi géint hallwer fënnef en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt.An zuhat en Dënschdeg am fréien Owend en Auto gebrannt. Et ass kengem eppes geschitt. Detailer feelen nach.