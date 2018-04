Di finanziell Enveloppe chiffréiert sech op 171 Milliounen Euro. Ënnert anerem kritt d'Gare 2 Quaie bäi, sou dass an Zukunft d'Zich op am ganzen 6 Quaien ukommen a fortfueren. Et ginn och weider Gleiser gebaut. D'Aarbechte fänken am Hierscht un a sollen 2022 fäerdeg sinn. Den éischte neie Quai soll Enn nächst Joer a Betrib geholl ginn.Um Mëttwoch steet eng Consultatiounsdebatt iwwertum Ordre du Jour. Uganks war des Debatt den 28. Februar virgesinn. Elo ass et un den Deputéierten dem zoustännege Minister François Bausch hir Virstellungen ze presentéieren, wéi d'Landesplanung an Zukunft soll ausgesinn.Et dierft e laange Mëtteg um Krautmaart ginn. Well och um Mëttwoch diskutéieren d'Deputéiert während enger Aktualitéitsstonn, op Demande vun der CSV, iwwert d', déi den amerikanesche President Donald Trump decidéiert huet an den Impakt dovun op de Welthandel.En Donneschdeg dréit sech an der Chamber dann ee groussen Deel vun den Diskussiounen ëm d'. D'Deputéiert presentéieren dem Minister François Bausch an dem Kontext hir Iddien a Suggestiounen, dat am Kader vun der globaler Strategie fir eng nohalteg Mobilitéit, de MoDu 2.0. Den Nohaltegkeetsminister ass am Gaangen eng nei Strategie fir den Zäitraum 2023-2033 auszeschaffen.