Wéi d'Patrull um Boulevard Aloyse Meyer ënnerwee war, ass hinnen e Gefier, dat entgéint koum, opgefall, well et aus dem Motor gedämpt huet. D'Beamten hunn d'Kéier gemaach a wollten de Chauffeur befroen, ma wéi deen déi blo Luuchte gesinn huet, huet hie Vollgas ginn.Mat héijem Tempo an ouni Rücksicht op de Code de la Route an aner Leit, déi en Dënschdeg den Owend géint 20 Auer an der Géigend ënnerwee waren, ass hien iwwer de Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, der Avenue de la Paix, der Pénétrante Lankels, der Collectrice du Sud an der Rue Guillaume Campus fortgefuer. Dobäi huet hien och d'Géigebunn benotzt an ass duerch zwou rout Luuchte gefuer. Well et de Beamten ze geféierlech war, fir hannendrun ze bleiwen, hu si d'Course Poursuite ofgebrach.Wéi d'Beamten dunn an d'Rue Guillaume Campus koumen, huet en Zeien si drop opmierksam gemaach, datt e beschiedegten Auto mat franséische Plaque mat héijer Vitess an d'Rue Ada Lovelace gefuer wier. Do ukomm hunn d'Polizisten als éischt eng gréisser Grupp vu Mënsche gesinn, déi de Polizisten de Won gewisen hunn, dee queesch an der Strooss stoung. Wéi déi dräi Persounen, déi am Auto souzen, d'Beamte gesinn hunn, wollten dës fortlafen, wat awer verhënnert konnt ginn.D'Gefier war an engem "desolaten" Zoustand, wéi d'Police schreift: D'Luuchte sinn net gaangen, d'Pneue waren ofgefuer, de Kühler war futti, a sou weider. Weider war d'Gefier net ugemellt an d'Versécherung war ofgelaf. Am Auto konnt e Knëppel fonnt ginn, deen d'Beamte séchergestallt hunn. De Parquet gouf informéiert, géint de Chauffeur, deen net gedronk hat, gouf Protokoll erstallt an d'Gefier gouf saiséiert.