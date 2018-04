© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

Dop@min steet fir „Dossier Patient Mutualisé Informatisé“. E Projet deen den CHL an den Escher CHEM gemeinsam entwéckele gelooss hunn.

Ressourcen a Kompetenzen ginn domadder gebündelt, huet et um Mëttwoch de Moie bei der Presentatioun am Escher Spidol geheescht.

Haaptzil vum "Dop@min" ass d’Optimiséiere vun der Patienteversuergung duerch eng verstäerkten Digitaliséierung vun den Donnéeë vum Patient, an dem Oflaf vu sengen Traitementer oder de verschriwwene Medikamenter.



© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

Vereinfacht gëtt de ganze System ënnert anerem doduerch, dass all Donnée just nach eemol muss agedroen ginn, an all implizéiert medezinesch Acteuren dann Abléck drop hunn.

Während den nächste 4 Joer wëllen déi zwee Spidolshaiser de System ëmsetzen, dee vun enger spezialiséierter franséischer IT-Boite entwéckelt ginn ass, an och schonn ähnlech a ville franséische Spideeler funktionéiert. Sämtlech néideg Mesuren a Punkto Dateschutz wieren iwwerdeems garantéiert.

De Käschtepunkt beleeft sech op 6,8 Milliounen €, wouvunner d’Gesondheetskeess 80% iwwerhëlt, a sech déi zwee Spideeler déi aner 20% opdeelen.