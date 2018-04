© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Si kënnen zum Deel an der Schoul net méi gehollef kréien, seet den Educatiounsminister Claude Meisch an huet dofir annoncéiert, datt eng ausserschoulesch Struktur geschaf gëtt, wou eng 50 Kanner en intensive sozio-edukativen Encadrement kënne kréien.

Verhalegestéiert Kanner / Reportage Dany Rasqué



© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

50 Plaze ginn also geschaf an dat ass och ongeféier dee Besoin, deen, no Gespréicher mat Regionaldirekteren, Schoulpresidenten an Elteren- entdeckt gouf, heescht et vum Educatiounsminister. Et hätt ee sech elo ganz kuerzfristeg fir esou eng Struktur decidéiert.Virun der Ouschtervakanz gouf en Appel u Prestatairen aus dem Beräich "Aide à l'enfance" lancéiert, fir dezentral am ganze Land fir an sougenannten intensiven sozioedukative Strukture respektiv psychotherapeuteschen Zentren ze schafen.Den Ament ginn et 3 psychotherapeutesch Zentren am Land, allerdéngs sinn déi esou iwwerlaascht, datt et quasi net méiglech ass, eng Plaz ze kréien. Fir de Claude Meisch kann dat mat ee Grond sinn, firwat an der Schoul nach Kanner sinn, déi extrem Verhalensstéierungen hunn.Och wann elo dës nei Struktur geschaf gëtt, bleift de Ministère bei senge Prioritéiten. D'Prioritéit huet nach ëmmer den Encadrement vun de Kanner, déi nach an der Schoul sinn. Et soll ee mat deene Kanner schaffen, op hirer Problematik schaffen, mä et huet ee festgestallt, datt et och Situatioune ginn, wou dat an der Schoul net méi méiglech ass.Déi nei Struktur soll vum Hierscht u fonctionnéieren. Da ginn och d'Kompetenzzentren ausgebaut. Bei déi 5, déi scho bestinn, kommen dräi neier. Dorënner een, dee sech mat der socio-émotionneller Entwécklung vu Kanner befaasst.