Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Le vendredi 27 avril 2018, la Commission européenne proposera des projets de règlements restreignant sensiblement l’utilisation des trois substances actives néonicotinoïdes clothianidine, thiamethoxam et imidacloprid. Ces projets de règlements seront soumis au vote par les États membres au sein d’un comité permanent à Bruxelles. Les restrictions proposées par la Commission européenne visent notamment à accroître le niveau de protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs en interdisant toute utilisation de ces substances dans les cultures de plein champ. Ceci vaut également pour les semences traitées. Restent autorisées uniquement les utilisations dans les serres, pour autant que tout danger pour les abeilles ait été écarté.



Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, soutient ces nouvelles interdictions, de sorte que le Luxembourg votera en faveur de la proposition de la Commission européenne.