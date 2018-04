An der Géigend vu Limoges a Frankräich huet am Hierscht eng Startup mat nohaltegem an déieregerechtem Usproch hire Business lancéiert.

Dat mat engem raffinéierte Finanzéierungsplang!



3 engagéiert Entrepreneur wollte nämlech deenen Hénger, déi fir di industrialiséiert Eeërproduktioun net méi rentabel sinn, en neit Doheem bidden. Eng Mëschung tëscht Gnadenhof a Biohaff.



Well di meescht leeë jo nach Eeër, awer elo an hirem Rhythmus.



Deemno gouf e raffinéierte Businessmodell opgesat an dee schéngt gutt ze funktionéieren. Et gi souguer scho 20 weider Betriber, déi drun interesséiert si beim Projet Poulehouse matzemaachen.