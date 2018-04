Wéi gesäit den Alldag vun enger Famill zu Lëtzebuerg aus, an där d'Elteren daf sinn an d'Kanner héieren? Méi iwwert dëse Sujet den Owend am Magazin.

Vu ronn 6.000 Kanner déi am Joer zu Lëtzebuerg op d’Welt komme, sinn der 6 daf, insgesamt gëtt vu ronn 300 Leit ausgaangen, déi näischt héieren. Déi meescht vun hinne kommunizéieren an der däitscher Gebäerdesprooch, enger Sprooch di zu Lëtzebuerg nach net unerkannt ass – dat kéint sech elo awer änneren. D’läscht Joer gouf e Gesetzprojet an d’Chamber agereecht, deen d’Unerkennung vun der däitscher Gebäerdesprooch fuerdert. E Schrëtt, deen de Betraffene villes vereinfache géing. Mä wéi gesäit hiren Alldag zu Lëtzebuerg den Ament aus?

Mir hunn d’Famill Wagner begleet: D’Sandra an de Michael sinn daf, hir béid Meedercher Sofia a Laura sinn héierend. Hiren Alldag gesäit bis op e puer Hëllefsmëttel net vill anescht aus ewéi bei anere Famillen. Op Dolmetscher sinn se just an Ausnamefäll ugewisen, zum Beispill bei komplexe Rendez-vouse beim Dokter. Di gréisste Barrière ass fir Si net, dass esou wéineg Leit d’Gebäerdesprooch schwätze – si kréien sech och esou verstännegt – mä dass zu Lëtzebuerg esou villes op Franséisch leeft.





Vun 10 dafe Kanner di haut zu Lëtzebuerg op d'Welt komme, kréien der 9 e sougenannte „Cochlear Implant“ implantéiert. Dobäi handelt et sech ëm eng Elektrod déi an d’Cochlea - also an d’Hörmuschel - implantéiert gëtt. Baussen um Kapp huet een dann en Apparat mat engem Mikro deen Téin ophëlt an déi an elektresch Impulser ëmwandelt. Den Hörnerv gëtt doduerch esou stimuléiert, dass d’Gehir et als Héieren interpretéiert. Wat d’Kanner éischter implantéiert ginn, wat d’Wahrscheinlechkeet méi grouss ass, dass hiert Gehir d’Stimulatioune vum Hörnerv nach interpretéiert kritt. Am Reportage gi mer der Fro no firwat sech verschidden Elteren trotzdeem dogéint entscheeden a wéi et sech ufillt als daf Persoun an enger héierender Welt opzewuessen.