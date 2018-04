Moderniséierung vum Härebierg/Reportage Pierre Weimerskirch (18.04.2018) Fir 137 Milliounen Euro sollen d ‘Kasären um Härebierg renovéiert ginn. Et géif em eng Moderniséierung vun der Arméi goen.

De Projet de Loi gouf virun 2 Wochen an der Chamber deposéiert. E groussen Deel vun de Gebaier ass aus de 50er Joren. Et war den Ufank vun enger neier Ära fir d’ Gemeng Dikrech, ma och fir d’ Lëtzebuerger Arméi.

© Pierre Weimerskirch

Deemools war d’Kasär um neiste Stand. Zanterhier goufen d’ Infrastrukturen nëmme wéineg ugepasst. Schonn Enn de 90er Jore wier ëmmer nees opmierksam gemaach op déi vereelzt Strukturen.

De Gesetzprojet fir d’ Renovatioun vum Härebierg gouf an der Chamber deposéiert. Déi al Kasäre solle moderniséiert ginn. Eng Partie Haiser goufe scho renovéiert, 27 weider Gebaier sollen am Kader vum Gesetzprojet a Stand gesat ginn. D’ Aarbechte kéint e 6 bis 8 Joer daueren. Den Devis vun dësem grousse Chantier wier et d’Kontinuitéit vun de Leit déi um Site schaffen ze garantéieren, dofir géif an 3 Phase gebaut.

© Pierre Weimerskirch

7 weider Gebaier, ënnert anerem eng nei Sportshal an eng gemeinsam Kantin solle bannent de nächste Joer realiséiert ginn.