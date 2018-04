Den Nohaltegkeetsminister François Bausch huet do d'Approche, dass Eegentum och Flichte mat sech bréngt. Haut wär et zum Beispill méiglech, dass e Proprietär aus spekulative Grënn jorelaang e Projet blockéiert, deen awer am ëffentlechen Interêt wär, esou de François Bausch. Et wier net normal, datt Terrainen am Bauperimeter häpperchersweis op de Maart kommen. Besëtz verflicht, sou géing scho laang an däitsche Gesetzbicher stoen.





De François Bausch



Doriwwer misst verfassungsrechtlech diskutéiert ginn, esou de Minister. An och iwwer steierlech Upassunge misst kënne geschwat ginn. D'LSAP denkt och un en Eegentumsrecht no däitschem Modell a schwätzt sech fir en Agrëff an d'Verfassung aus.





Den Yves Cruchten



D'Eegentumsrecht géif doduerch net blesséiert, esou den Yves Cruchten nach. Déi gréisst Oppositiounspartei ass just an Ausname fir d'Méiglechkeet vun enger Expropriatioun. De CSV-Deputéierte Michel Wolter erkläert, datt een de Problem vun der Landesplanung net um Niveau vun der Verfassung soll geléist ginn.





De Michel Wolter



Déi liberal DP huet eng kloer Positioun par Rapport zu den Enteegnungen. Mat der DP wäert et an Zukunft keng nei Instrumenter ginn, déi d'Enteegnungs-Rechter vum Staat géife méi grouss maachen, esou sot den DP-Deputéierte Max Hahn an der Chamber. Anescht ewéi de Koalitiounspartner wëll d'DP keng kleng Gemengen dozou beweegen ze fusionéieren. Vill méi wéilt een déi ënnerstëtzen, déi dat vu sech aus wëllen.



Fir déi Lénk ass den Eegentum den Elefant, deen am Raum steet a vill Projeten blockéiert. Si wëllen zwar, dass de Privatbesëtz och weiderhi protegéiert ass, esou den Deputéierten Marc Baum. Si schléissen sech awer der Positioun vun déi Gréng an der LSAP un. Déi Lénk no blockéieren zwou Forcen zu Lëtzebuerg eng Moderniséierung vum Eegentumsrecht: D'DP an d'ADR.