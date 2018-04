Dat gouf e Mëttwoch de Mëtteg op der Bilanspressekonferenz vun der Bourse nach emol däitlech. Ee groussen Deel vum Bilan huet nämlech ëm gréng Obligatioune gehandelt. Ee Marché, wou China zum groussen Deel eng wichteg Positioun ageholl huet.

Exchange Bourse Bilan / Reportage Nadine Gautier



A grad dofir wéilt een an Zukunft och méi enk mat China am Beräich vun de gréngen Obligatiounen a Finanzen zesummeschaffen, huet et op der Bourse geheescht. Et hätt een zum richtege Moment op d’Innovatioun mat gréngen Obligatioune virun 10 Joer gesat, erkläert d’Julie Becker vum Luxembourg Green Exchange. 2016 gouf déi gréng Plattforme Luxembourg Green Exchange an d’Liewe geruff. D’lescht Joer ass een dann och op sozial an nohalteg Obligatiounen eriwwerkomm.



Op der Lëtzebuerger Bourse hu sech déi Responsabel e Mëttwoch de Mëtteg ganz zefridde gewise mam Resultat, dat d’lescht Joer konnt realiséiert ginn. Et hätt ee positiv Entwécklungen esouwuel bei der Bourse, wéi och beim Fundsquare realiséiert. Et hätt een en Netto-Benefice vun 12,3 Milliounen Euro konnte maachen. Domadder loung ee quasi um Niveau vum Joer virdrunner, wat ee Rekordniveau wier, esou de Robert Scharfe, Generaldirekter vun der Bourse. Dat wat all Dag op der Bourse geschafft gëtt, dat huet eng positiv Entwécklung gehat.



Op der Lëtzebuerger Bourse côtéieren den Ament 3.000 Emetteuren, fir am Ganzen 6.000 Milliarden Euro. Am Ganzen zielt een 36.000 Valeuren, 11.000 koumen d’lescht Joer dobäi. Ma dat ass méi nuancéiert ze gesinn, well de Stock ëmmer erëm ausgewiesselt gëtt.



Dëst Joer feiert d’Lëtzebuerger Bourse seng 90 Joer. Dat wéilt een awer net grouss feieren, hunn déi Responsabel betount. Vill méi wéilt een e karitativen Don maachen.