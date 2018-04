© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

D'Suitte vun deem Tëschefall hate viru kuerzem zum Prozess géint den Directeur adjoint vu Schraasseg gefouert. Viru ronn 3 Joer haten zwee Prisonéier vun haut 22 an 33 Joer am Bloc B/P3 e Feier geluecht. Deen een hat sech owes a senger Zell verbarrikadéiert; zesumme mat deem aneren hat hien e Läinduch an eng Matrass ugefaangen. Engem Expert no hätten d'Flamen ouni déi séier Interventioun vun de Giischtercher op d'Struktur vun der Zell an domat op dat ganzt Gebai iwwergräife kënnen; et war awer bei klengen Dampvergëftunge bliwwen.





Brandstëftung zu Maacher/Reportage Eric Ewald



E Mëttwoch gouf sech virun allem mat den Expertise vun zwee Psychiatere beschäftegt, déi um wichtegste Punkt zu ënnerschiddleche Konklusioune koumen: Fir deen ee war den Haaptbeschëllegten zum Zäitpunkt vun der Dot nämlech onzourechnungsfäeg, fir deen aneren awer net; an den Ae vun deenen zwee ass de jonke Mann allerdéngs strofrechtlech responsabel. Donieft huet deen zweeten Expert, deen en zousätzleche Rapport gemaach hat, well deen 1. net Accès zum medezineschen Dossier vum Ugekloten hat, nach vun enger Schizophrenie a vun enger Psychos geschwat, déi am Prisong festgestallt gi wären. Den Haaptbeschëllegten hätt sech de Moment vum Tëschefall net ënner Kontroll gehat, well hie vun engem Giischtjen diffaméiert gi wär. Den Ugeklote misst och intensiv behandelt ginn, fir dass säin Zoustand net méi schlëmm gëtt.Den 1. Psychiater hat virdrun erkläert, de Problem hätt e puer Deeg virum Incident ugefaangen: E Giischtjen hätt dem Haaptbeschëllegten du gesot, deen hätt eng Relatioun mat engem anere Prisonéier. Um Dag vun der Dot hätte sech déi zwee erëmgesinn, an doropshi wär et zur Brandstëftung komm. De Giischtje wär de Grond vun der Revolt gewiescht, an den Ugekloten hätt gesot, hien hätt deen ëmbruecht, wann en a senger Zell gewiescht wär. Dësem Expert no ass de Pronostic fir dem Haaptbeschëllegte seng Zukunft reservéiert. Den Ugekloten huet e Mëttwoch iwwregens gemengt, hie wéilt keng Medikamenter méi; ouni géif et him besser goen.Dëse Prozess geet e Méinde virun.