D'Ambulanz vu Réiden war op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vun Esch/Sauer an d'Police.Ee Blesséierte gouf et e Mëttwoch den Owend géint 18.10 Auer an engem Accident zuan der Baaschtnecher Strooss. Zwee Autoen waren anenee gerannt. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Ettelbréck waren am Asaz.