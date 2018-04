D'Sozialwahlen, déi fir November dëst Joer geplangt sinn, sollen nämlech op d'nächst Joer verluecht ginn. Et ass virgesinn, dass se tëscht dem 1. Februar an dem 31. Mäerz ofgehale ginn.Doduerch soll ënnert anerem evitéiert ginn, dass d'Sozialwahlen duerch d'Chamberwahlen u Visibilitéit verléieren. D'Legislativwahlen si jo de 14. Oktober. Kuerz drop scho géifen d'Personaldelegéiert an d'Membere vun der Chambre des Salariés gewielt ginn.An der Chamberssëtzung um Donneschdeg gëtt am Kader vun enger Aktualitéitsstonn och iwwert de Reclassement geschwat, dat op Demande vun der CSV.